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BBC Türkçe

Yemen'de 2 bin yeni kolera vak'ası

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 27 Nisan ile 7 Mayıs arasında Yemen'de 2 bin 22 kolera ve akut sulu ishal vak'asının rapor edildiğini duyurdu. Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü ise salgının kontrol dışına çıkmasından kaygılı.

29 Nisan 2018 20:30

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 27 Nisan ile 7 Mayıs arasında Yemen'de 2 bin 22 kolera ve akut sulu ishal vak'asının rapor edildiğini duyurdu.

Ekim'de baş gösteren salgından etkilenenlerin sayısı ise 26 bine yükseldi.

İki yıldır içi savaşın yaşandığı ülkede sağlık sistemi ve altyapısı büyük hasar görürken, WHO hastanelerin yüzde 45'inin hizmet verebildiğini, 300 hastanenin ise hasar gördüğünü ya da yıkıldığını belirtti.

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WHO sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, son günlerde şiddetli sağanak yağış nedeniyle çöp yığınları ülkede su kaynaklarına karıştı.

Kolera, kirli suyla bulaşıp salgın haline geliyor. Kusma ve akut ishal gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Eğer zamanında tedavi edilmezse hastalar saatleri içinde hayatını kaybedebiliyor.

WHO, salgının önlenmesinin 'yüksek öncelik' olduğuna dikkat çekerken, Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü (MSF) de Yemen'de 5 hastanede kolera belirtileri taşıyan hastalar için karantina odaları oluşturdu.

Ülkede 'acilen insani yardımlara ihtiyaç olduğunu' vurgulayan MSF'nin Yemen Temsilcisi Shinjiro Murata "Salgının yayılıp kontrol dışına çıkmasından kaygılanıyoruz" yorumunu yaptı.

Yemen, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun desteklediği Devlet Başkanı Mansur Hadi'ye bağlı güçler ile Husi isyan hareketini destekleyenler arasında Mart 2015'te başlayan çatışmalarda çoğu sivil 8 bin 10 kişi hayatını kaybetti.

Çatışmalarda 44 bin 500 kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler ülkede 18 milyon 800 bin kişinin yardıma muhtaç hale geldiğini belirtiyor.

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