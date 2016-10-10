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BBC Türkçe

Yemen'de 140'tan fazla kişiyi öldüren saldırı protesto edildi

Yemen'in başkenti San'a'da binlerce kişi, önceki gün bir cenaze töreninin hedef alındığı ve 140'tan fazla kişinin öldüğü hava saldırısını protesto etti. Binlerce eylemci saldırıyla ilgili uluslararası bir soruşturma yapılmasını talep etti.

10 Ekim 2016 06:02

Yemen'in başkenti San'a'da binlerce kişi, önceki gün bir cenaze töreninin hedef alındığı ve 140'tan fazla kişinin öldüğü hava saldırısını protesto etti.

Göstericiler kentteki Birleşmiş Milletler Temsilciliği'nin önünde toplandı ve Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun sorumluğu tutulduğu saldırıyla ilgili uluslararası bir soruşturma yapılmasını talep etti.

Suudi Arabistan, saldırıda rol oynadığını kabul etmedi ancak bir soruşturma yapılacağı taahhüdünü verdi.

Riyad yönetimi, geçen yıl ülkedeki iç savaşa uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetinin yanında girmişti.

Başkenti kontrol eden Husi isyancılarla ittifak yapan Eski Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih, halka intikam için Suudi Arabistan sınırındaki askerlere saldırmaları çağrısı yaptı.

Husi yönetiminin atadığı İçişleri Bakanı Gawal El Rawishan'ın babasının cenazesini hedef alan saldırıda 500'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Cenazeye katılan Rawishan ve pek çok sayıda Husi yetkili saldırıda ağır yaralandı.

Saldırı BM, AB ve ABD tarafından kınandı.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon "sivilleri kasten hedef hiçbir saldırı kabul edilemez" dedi ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini söyledi.

ABD, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona verilen desteğin "derhal gözden geçirileceğini" belirtti.

Husi lider Abdül Mali El Husi televizyonda yaptığı konuşmada, saldırının Amerikan silahlarıyla ve Washington'dan alınan "yeşil ışıkla" düzenlendiğini belirtti.

Yemen'de iç savaşla birlikte büyük bir insani kriz yaşanıyor. 28 milyon nüfuslu ülkedeki her beş kişiden dördü yardıma muhtaç.

İki yıl önce başlayan savaş yüzünden yaklaşık üç milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Husi isyancılara karşı binlerce hava saldırısı düzenledi.

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir BM raporuna göre Suudiler'in saldırılarının geçen yıl Mart ayında başlamasından bu yana 3.799 sivil hayatını kaybetti.

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