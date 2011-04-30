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Dünya

YEMEN YİNE KARIŞTI SANA (A.A)

30 Nisan 2011 16:46

-YEMEN YİNE KARIŞTI SANA (A.A) - 30.04.2011 - Yemenli güvenlik güçleri, Aden kentinin ana meydanında hükümet karşıtı göstericilerin iki aydan beri sürdürdüğü oturma eylemini zor kullanarak sona erdirdi. Görgü tanıkları, bugün erken saatlerde Aden kentinin El Mensura semtine gelen güvenlik güçlerinin, hükümet karşıtı 1500 kadar göstericinin yaptığı oturma eylemine müdahale ederek, eylemi sona erdirdiğini belirtti. Göstericilerin, müdahaleden sonra birçok semtte gösteri yürüyüşleri düzenlemesinin ardından kentin her tarafından silah ve ambulans seslerinin duyulduğu bildiriliyor.

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