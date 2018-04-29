Yemen: S. Arabistan liderliğindeki koalisyonun saldırılarında 'bir günde 68 sivil öldü'

Birlemiş Milletler (BM), Yemen'de, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin düzenlediği iki hava saldırısında bir gün içinde en az 68 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

BM'nin açıklamasına göre saldırılardan ilkinde, Taiz Eyaleti'ndeki kalabalık bir pazar yerindeki 54 kişi öldü.

İkinci saldırı ise Hudaydah Eyaleti'nde gerçekleştirildi. Bu saldırıda aynı aileden 14 kişi yaşaını yitirdi.

Koalisyon güçlerinin, Yemen'de hükümet yanlısı güçlerle Husi isyancılar arasındaki çatışmalara müdahale etmeye başladığı tarih olan Mart 2015'ten bu yana 8750'den fazla kişi öldü, 50 bin kişi yaralandı.

Çatışmalar ve koalisyon güçlerinin ablukası nedeniyle 20,7 milyon kişi insani yardıma muhtaç hale geldi.

Nisan ayından bu yana ülkedeki kolera salgını nedeniyle en az 2227 kişi hayatını kaybetti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Taiz'deki saldırıda ölenlerin sekizinin çocuk olduğunu bildirdi.

Saldırıda altısı çocuk olmak üzere 32 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Koalisyon güçleri, saldırılarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Koalisyon güçleri bugüne kadar yaptığı açıklamalarda sivilleri bilinçli olarak hedef almadığında ısrarcı oldu.

Ancak insan hakları örgütleri ise saldırıların sık sık; pazar yeri, okul, hastane ve yerleşim yerlerini hedef aldığını belirtiyor.