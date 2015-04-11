BAE: Türkiye ve Pakistan'ın Yemen tavrı belirsiz ve çelişkili, Arapların güvenliğini ancak Araplar sağlayabilir

Birleşik Arap Emirlikeri (BAE) Dışişleri Bakanı Enver Muhammed Gargaş, “Türkiye ve Pakistan’ın Yemen operasyonu konusundaki belirsiz ve çelişkili tutumu, Libya’dan Yemen’e kadar Arap ülkelerinin güvenliğini sağlama sorumluluğunun Arap ülkeleri dışında kimseye ait olmadığının kesin bir kanıtıdır” dedi.

Suudi Arabistan liderliğinde Yemen'de Husilere karşı düzenlenen "Kararlı Fırtına" operasyonunda Türkiye ve Pakistan'ın rolü Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) tepkisini çekti.

BAE'nin önde gelen gazetelerinden Khaalej Times'a konuşan Gargaş, Pakistan'ın operasyonlara katılmama kararını “muğlak" olarak değerlendirerek, Pakistan'ın bu karar nedeniyle ağır bir bedel ödeyeceğini söyledi.

Gargaş, “Arap Körfezi tehlikeli ve can alıcı bir mücadeleyle yüzyüzedir ve stratejik güvenliği tehlike altındadır. Bunun gibi anlarda gerçek müttefiklerle yalnızca medyaya demeç verenler ayırt edilebilir” diye konuştu.

Karar, İran ziyaretinin ardından geldi

BAE Dışişleri Bakanı mesajını, “Pakistan, Körfez devletleriyle stratejik ilişkilerinde açık bir duruşa sahip olmak zorunda. Böylesine vahim konularda çelişkili pozisyonlar alınmasının maliyeti yüksek olur” diye sürdürdü.

Suudi Arabistan, Pakistan’dan Yemen saldırısında kullanılmak üzere özellikle kara birlikleri talep etmiş, bunun yanı sıra hava ve deniz desteği vermesini istemişti. Pakistan parlamentosu uzun süre saldırıya katılma konusunu tartıştıktan sonra, operasyona katılmama kararı almıştı. Pakistan’ın kararının İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in ülkeyi ziyaretinden bir gün sonra gelmesi de dikkat çekmişti.