"Yemen iki cephede birden mücadeleyi kaldıramaz; pandemi ve savaş"

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Birleşmiş Milletler Özel Elçisi Martin Griffiths, 5 yıldır savaşın sürdüğü Yemen'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşanabilecek felaketlere karşı uyardı. Savaşın durması çağrısı yapan Griffiths, "Yemen iki cephede birden mücadeleyi kaldıramaz; savaş ve pandemi" dedi.

Yemen'de 5 yıldır süren iç savaşta ülkedeki hastane ve kliniklerin yarsından fazlası ya kapandığı ya da yok olduğu bilinirken bölgedeki duruma ilişkin açıklama yapan BM Özel Elçisi Griffiths, "Yemen'in Koronavirüs'le karşı karşıya başladığı mücadele tamamen tüketici olabilir. Savaşı durdurmak ve tüm odağımızı bu krize vermekten başka şansımız yok" dedi.

Birleşmiş Milletler, Yemen'de 5 yıldır süren savaşın dünyanın en büyük insani felaketlerinden birine neden olduğunu belirtmişti. Griffith, "Koronavirüs'ün gelişi Yemen için çok daha büyük bir tehdit anlamına geliyor. Tarafların ateşkes ilan etmesi için doğru zaman şimdi" dedi.

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The Guardian'ın aktardığına göre Yemen nüfusunun yüzde 80'i olası bir salgını atlatabilmek için Birleşmiş Milletler'in desteğine ihtiyaç duyacak. Yoksulluk, su kıtlığı ve sanitasyon imkanlarının yetersizliği Yemen'i virüsün yayılması için çok uygun bir ortam haline getiriyor.