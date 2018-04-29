Yemen 'dünyanın en büyük açlık felaketiyle karşı karşıya'

Üst Düzey BM Yetkilisi Mark Lowcock, yardım teslimatına tekrar başlanmaması halinde, Yemen'in "milyonlarca kurbanı olabilecek" son yıllarda dünyada görülen en büyük açlık felaketiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

İnsani Yardım İşlerinden Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcsı Lowcock, Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyona Yemen'e yönelik ablukanın kaldırılması çağrısı yaptı.

Koalisyon, Husi isyancıların Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a bir füze fırlatmasının ardından, Yemen'e tüm hava, kara ve deniz yolu girişlerini kapatmıştı.

Balistik savaş başlığı taşıyan füze Riyad yakınlarında imha edildi.

Suudi Arabistan, ablukanın İran'ın isyancılara silah göndermesini durdurmak için gerektiğini savunuyor.

İran ise, koalisyonla 2015'ten bu yana savaşan isyancıları silahlandırdığı iddialarını reddediyor.

BM Güvenlik Konseyi'ndeki basına kapalı brifingden sonra konuşan Lowcock "Konseye, bu önlemlerin kaldırılmaması halinde, Yemen'de açlık yaşanacağını söyledim. Bu açlık, dünyanın son on yıllarda görmediği büyüklükte, milyonlarca kurbanı olan bir felaket olacak" dedi.

BM ve Kızılhaç da "feci" durumun yardım teslimatlarına bağımlı milyonlarca Yemenliyi tehdit ettiğini söylemişti.

Kızılhaç, şu ana dek 900 binden fazla kişiyi etkileyen kolera salgınıyla mücadele için hayati önemdeki klor tabletleri sevkiyatının engellendiğini duyurmuştu.

BM, Yemen'deki yedi milyon kişinin açlığın kıyısında olduğünü söylüyor.

Ülke sivillerin hayatta kalması için gereken her şeyde dışa bağımlı ve şu anda ülkeye gıda, yakıt ve ilaç giremiyor.

BM'ye göre Yemen'deki iç savaşa Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun, Mart 2015'te başlayan müdahalesinde düzenlenen hava saldırılarında yüzde 60'ı sivil 8 bin 670 kişi öldü, 49, 960 kişi de yaralandı.