T24 LogoT24 Logo
Dünya
BBC Türkçe

Yemen 'dünyanın en büyük açlık felaketiyle karşı karşıya'

Üst Düzey BM Yetkilisi Mark Lowcock, yardım teslimatına tekrar başlanmaması halinde, Yemen'in "milyonlarca kurbanı olabilecek" son yıllarda dünyada görülen en büyük açlık felaketiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

29 Nisan 2018 20:30

Üst Düzey BM Yetkilisi Mark Lowcock, yardım teslimatına tekrar başlanmaması halinde, Yemen'in "milyonlarca kurbanı olabilecek" son yıllarda dünyada görülen en büyük açlık felaketiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

İnsani Yardım İşlerinden Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcsı Lowcock, Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyona Yemen'e yönelik ablukanın kaldırılması çağrısı yaptı.

Koalisyon, Husi isyancıların Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a bir füze fırlatmasının ardından, Yemen'e tüm hava, kara ve deniz yolu girişlerini kapatmıştı.

Balistik savaş başlığı taşıyan füze Riyad yakınlarında imha edildi.

Suudi Arabistan, ablukanın İran'ın isyancılara silah göndermesini durdurmak için gerektiğini savunuyor.

İran ise, koalisyonla 2015'ten bu yana savaşan isyancıları silahlandırdığı iddialarını reddediyor.

BM Güvenlik Konseyi'ndeki basına kapalı brifingden sonra konuşan Lowcock "Konseye, bu önlemlerin kaldırılmaması halinde, Yemen'de açlık yaşanacağını söyledim. Bu açlık, dünyanın son on yıllarda görmediği büyüklükte, milyonlarca kurbanı olan bir felaket olacak" dedi.

BM ve Kızılhaç da "feci" durumun yardım teslimatlarına bağımlı milyonlarca Yemenliyi tehdit ettiğini söylemişti.

Kızılhaç, şu ana dek 900 binden fazla kişiyi etkileyen kolera salgınıyla mücadele için hayati önemdeki klor tabletleri sevkiyatının engellendiğini duyurmuştu.

BM, Yemen'deki yedi milyon kişinin açlığın kıyısında olduğünü söylüyor.

Ülke sivillerin hayatta kalması için gereken her şeyde dışa bağımlı ve şu anda ülkeye gıda, yakıt ve ilaç giremiyor.

BM'ye göre Yemen'deki iç savaşa Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun, Mart 2015'te başlayan müdahalesinde düzenlenen hava saldırılarında yüzde 60'ı sivil 8 bin 670 kişi öldü, 49, 960 kişi de yaralandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Düzey BM Yetkilisi Mark LowcockYemenYardımSorumlu BM Genel Sekreter Yardımcsı Lowcock Suudi ArabistanHusiSuudi ArabistanRiyadArabistanBM Güvenlik KonseyiLowcockBuKızılhaçYemenliyiBMMart

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24