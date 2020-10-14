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Dünya

Yemen'de Husilerin elinde rehin tutulan ABD'liler serbest bırakıldı

14 Ekim 2020 21:30

Yemen'de İran destekli Husilerin elinde rehin tutulan 2 ABD vatandaşının, Suudi Arabistan'dan 200'den fazla Husi militanının iade edilmesi karşılığında serbest bırakıldığı duyuruldu.

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