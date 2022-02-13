Yemen'de beş BM çalışanı kaçırıldı; El Kaide militanlarından şüpheleniliyor

Yemen'de beş Birleşmiş Miletler (BM) çalışanının El-Kaide militanı olduğundan şüphelenilen kişiler tarafından kaçırıldığı belirtildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Yemenli yetkililer, BM çalışanlarının Yemen'in güneyindeki Abyan'dan kaçırılıp bilinmeyen bir yere götürüldüğünü söyledi. Kaçırılanların dördünün Yemenli, birinin yabancı olduğu belirtildi.

Yemen'deki BM Temsilciliği'nden Sözcü Russel Geekie, Yemenli yetkililerle, çalışanların serbest bırakılması için çalıştıklarını söyledi.

Bölgedeki yerel otoritelerin, çalışanları kaçıranlarla müzakere sürecinde olduğu belirtildi. Kaçıran kişilerin fidye ve tutuklu birkaç militanın serbest bırakılmasını talep ettiği aktarıldı.

Silahlı çetelerin ve El Kaide bağlantılı militanların savaştığı Yemen'de mahkum ve para karşılığı rehin alma olayları sık yaşanıyor.