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BBC Türkçe

Yemen açıklarında mülteci teknesine saldırı: 'En az 31 ölü'

İsyancıların elindeki El-Hudeyde kentinin yetkilileri, Kızıldeniz'de Somalili mültecileri taşıyan bir tekneye helikopter ile düzenlenen saldırıda en az 31 kişinin öldüğünü açıkladı. Yetkililer, ölenler arasında kadınlar ve çocukların da bulunduğunu söyled

17 Mart 2017 17:42

Yemen'de isyancıların elindeki El-Hudeyde kentinin yetkilileri, Kızıldeniz'de Somalili mültecileri taşıyan bir tekneye helikopter ile düzenlenen saldırıda en az 31 kişinin öldüğünü açıkladı. Yetkililer, ölenler arasında kadınlar ve çocukların da bulunduğunu söyledi.

Liman kentinin sağlık görevlileri ayrıca 35 kişinin de yaralandığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği de saldırıyı ve hayatını kaybedenler olduğun doğruladı ancak ölü sayısı ile ilgili bir açıklama yapmadı.

Reuters ajansına konuian sahil güvenlik yetkilisi Muhammed El-Alay resmi BM mülteci belgeleri taşıyan ve Yemen'den Sudan'a giden göçmenlere Bab-ül Mendep Boğazı yakınlarında bir Apaçi helikopteri ile saldırı düzenlendiğini söyledi.

Tekne kaptanlarından İbrahim Ali Ziyad ise olaydan sonra 80 göçmenin kurtarıldığını belirtti.

Kızıldeniz'deki El-Hudeyde kenti İran yanlısı Şii Husi isyancıların elinde.

Husiler 2014 yılında Yemen'in başkenti Sanaa'yı ele geçirmiş, Suudi Arabistan destekli Yemen Devlet Başkanı Abd-Rabbu Mansur Hadi sürgüne gitmişti.

Yemen'de isyancı Husilere karşı savaşmak için 2015 yılında Suudi Arabistan liderliğinde bir koalisyon gücü oluşturulmuştu.

El-Hudeyde bölgesi Suudi destekli koalisyon güçleri tarafından son iki yıldır yoğun hava saldırılarına maruz kalıyor.

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