"Yemen 2021'de en ciddi insani felaketi yaşayacak; 24 milyon kişinin yardıma ihtiyacı var"

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Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC), iç savaş ve kıtlıkla mücadele eden Yemen'in 2021'de en ciddi insani felaketi yaşayacak ülke olduğu öngörüsünde bulundu.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, geniş çapta kıtlığın yaşandığı ve uluslararası yardımların yetersiz kaldığı Yemen, IRC'ye göre gelecek yıl çok daha ağır bir kriz yaşayacak.

IRC Yemen Direktörü Tamuna Sabadze, Yemen'de durumun "hiç olmadığı kadar" kritik olduğunu söyledi ve uluslararası yardımların gerekliliğine işaret etti. Sabadze "Yardımlar olmadan Yemen'de durum değişmeyecek ve buradaki sivillerin bir geleceği olmayacak" dedi.

Sabadze, 24 milyon insanın gıda, koruma, sağlık hizmeti, eğitim gibi çeşitli bir insani yardıma muhtaç durumda olduğunu söyledi. Sabadze "Ülkenin çoğunun gündelik ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Birleşmiş Milletler'in yardım fonuna ihtiyacı var" dedi.

IRC'nin insani felaketler anlamında riskli durumda olan ülkelere dair sıralaması şöyle: