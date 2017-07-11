Yemekten zehirlenen tarım işçileri hastaneye kaldırdı

Denizli'nin'nin Çal ilçesi Karakaya Mahallesi'nde kekik hasadı yapan 15 işçi, çalıştıkları tarlada kahvaltı yaptı. Kahvaltıda keçi peyniri yiyen işçiler, bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle fenalaşmaya başladı.

Zehirlenme şüphesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri çağırıldı. Fenalık geçirenler, ambulanslar ve özel otomobillerle Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Hastanede, tarlada kahvaltı eden 15 kişinin gıda zehirlenmesi yaşadığı öğrenildi.

Zehirlenen işçilerin durumunun iyi olduğu belirtilirken, su ve keçi peynirinden incelenmek üzere numune alınacağı belirtildi. (DHA)