Yemekten geç gelen meslektaşına silah çekti!

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde polis, öğle yemeğinden beş dakika geç dönen meslektaşına sokak ortasında silah çekti.

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde Felipe do Nascimento adlı polis, Koronavirüs tedbirlerine ilişkin denetim yaptığı sırada yemeğe giden meslektaşı Márcio Simão ile sokak ortasında tartıştı.

Kavganın, öğle yemeğine giden ve beş dakika geciken Márcio Simão ile yemek arasına çıkmak isteyen Felipe do Nascimento polisin öfkelenmesi üzerine çıktığı ifade edildi. Gecikmeye sinirlenen polis memuru Do Nascimento, silahını çekerek Márcio Simão'u tehdit etti.

Polis müdürlüğünden yapılan açıklamada, Nascimento ve Simão'nun görevden uzaklaştırıldığı açıklandı. (DHA)