Yemeksepeti'nden küçük esnafa 20 milyon TL'lik yardım paketi

Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın, Koronavirüs pandemisi boyunca küçük esnafa yapacakları 20 milyon TL'lik yardım paketini sosyal medya hesabından açıkladı.



Paket dahilinde Yemeksepeti, restoranlara ayda bir yaptığı ödemeleri sıklaştırarak 15 günde bir olacak şekilde güncelledi ve kısıtlama dönemi boyunca listeleme ücretini de kaldırdı. Öte yandan kullanıcıların siparişlerini Yemeksepeti üzerinden oluşturup, yemeklerini restorandan kendilerinin teslim aldığı Gel-Al sipariş seçeneğini de bu dönemde 0 komisyon ile devreye soktu. Tüm bunlara ek olarak Yemeksepeti’ndeki Cüzdan uygulaması kullanılarak verilen siparişlerden de bu dönemde komisyon ücreti alınmayacak.

Yemeksepeti, sektör örgütlerinin geliştireceği projeleri de 2 milyon TL’lik bir fon ile destekleyecek.

Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın;

“Restoranlarımız, özellikle tek şubeli mahalle restoranlarımız zor zamanlar yaşıyor. Onlara bu zor dönemde destek olmak için 20 Milyon TL’lik bir paket açıklıyoruz.

Yemeksepeti Cüzdan ile yapılan ödemelerde hiçbir komisyon alınmayacaktır. Restoranları desteklemek isteyen kullanıcılar lütfen siparişlerini bu şekilde ödesinler.

Yeni başlattığımız Gel-Al siparişlerinde - siparişi verip restorandan teslim aldığınız model - de hiçbir komisyon alınmayacaktır.

Bu belirsiz sürecin sonuna kadar listeleme ücreti alınmayacaktır.

Restoranlara yapılacak ödeme periyotları onlara hiçbir ekstra maliyet olmadan yarıya yani 15 güne indirilmiştir."