Yemeksepeti, disiplin yönetmeliğini değiştirdi: Basına konuşmak işten çıkarma nedeni sayıldı

Yemeksepeti çalışanları, disiplin yönetmeliğinin değiştirildiğini açıkladı. Buna göre; basına konuşmak işten çıkarma nedeni sayıldı.

Yemeksepeti işçilerinin çalışma koşulları ve düşük ücretlere karşı başlattığı direniş devam ediyor. Yılın ilk ayında başlayan eylemler kontak kapatma veya iş yavaşlatma şeklinde sürüyor.

Birgün’den Umut Serdaroğlu’nun haberine göre Yemek Sepeti çalışanları, firma yönetiminin disiplin yönetmeliğini değiştirdiğini ve neredeyse konuşmanın dahi yasaklandığını aktardı. Basınla iletişime geçmenin ise işten çıkarma nedeni sayıldığı ifade edildi.

Yemeksepeti çalışanlarından Barış Yoldaş işçileri nefes bile aldırmamaya yönelik önlemler alınmaya başladığını belirtti. Kendileri hakkında tutanak tutulmaya başlandığını aktaran Yoldaş, disiplin yönetmeliğinde çok sıkı değişikliklere gidildiğini dile getirdi.

İsmini vermek istemeyen bir diğer Yemeksepeti çalışanı ise disiplin yönetmeliği değişikliğini şu şekilde açıkladı:

“Değişiklik 1 Mart 2022 tarihiyle beraber gerçekleştirildi. İçerisinde yüzlerce madde barındıran yönetmeliğe göre bordrolu çalışanların artık nefes alması bile suç sayılmaya başlandı. Örneğin herhangi bir yayın organına bile şirket hakkında bilgi veya demeç vermek fesih sebebi sayılmaya başlandı. Disiplin yönetmeliği içerisinde uyarı, kınama ve iş akdi feshi olmak üzere üç ana başlık varken, 1 Mart’tan itibaren iş akdinin feshine giden yol çok kısaltıldı. Ayrıca yöneticilerin inisiyatifine bırakılan birçok konu başlığı mevcut.”

"Biz hâlâ asgari ücret alıyoruz"

Yemeksepeti Banabi çalışanı Can Yaşar da “Biz hâlâ asgari ücret alıyoruz. İster soruşturma açsınlar, isterse işten atsınlar bizi hakkımızı alana kadar susturamayacaklar. Onlar itibarını ve güvenilirliğini kaybederken bizim kaybedeceğimiz tek şey asgari ücret olur” dedi.

Ücret iyileştirmesi için şu ana kadar hiçbir sorumlunun kendileriyle iletişime geçmediğini dile getiren Yaşar diğer bölgelerde de eylemlere devam eden birçok arkadaşlarının olduğunu aktardı. Ayrıca boykota katılan bütün vatandaşlara da teşekkürlerini ileten Yaşar şu şekilde konuştu:

"Boykot ile beraber Yemeksepeti üzerinden verilen siparişlerde yüzde 80’lere varan bir düşüş yaşandı"

“Boykot ile beraber Yemeksepeti üzerinden verilen siparişlerde yüzde 80’lere varan bir düşüş yaşandı. Aynı zamanda Yemeksepeti’nin ödeme yöntemlerinde değişikliğe gitmesi siparişlerin daha da azalmasına yol açtı.”

Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu son zamanlarda etkisi azalmış görünse de hatırı sayılır birçok Yemek Sepeti çalışanıyla beraber eylemlerine devam ettiklerini söyledi. Yurttaşlar tarafından başlatılan Yemek Sepeti boykotunu hatırlatan Küçükosmanoğlu “Türkiye genelinde başlatılan boykotlar çok etkili oldu ve hâlâ etkisini devam ettiriyor. Özellikle Kütahya, Eskişehir, İzmir ve Ankara’dan büyük destek var” açıklamasında bulundu.

"Önemli sayıda arkadaşımız siparişe çıkmamaya devam ediyor"

Direnişi daha etkili hale getirebilmek için her şeyi yapacaklarını söyleyen Küçükosmanoğlu, “Önemli sayıda arkadaşımız siparişe çıkmamaya devam ediyor. Örgütlü bir direniş mücadelesi devam ettiği sürece biz de sonuna kadar bunu sürdüreceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.