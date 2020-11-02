Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif'in eğitim masraflarını üstleneceğini duyurdu

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıkalama yapan Aydın, "Minik Elif'in hayatı boyunca tüm eğitim masraflarını üstlenmek istiyorum. Ulaşabileceğim bir mercii bulamadım. Lütfen ailesi, yetkililer, birileri bana mesaj atarak ulaşsın... Evet, gelecek saçma sapan tepkilere hazırlıklıyım" yazdı.
Aydın'ın, kısa bir süre sonra çağrısına, İzmir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan yanıt geldiğini duyurdu:
"İzmir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan Ulaş Bey aradı. Hiçbir sorun yok, kızımızı okutacağız."