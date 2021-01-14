Yemeksepeti çalışanları sendikalaşıyor

Bloomberg’in haberine göre yemek teslimatı sektöründe çalışan Yemeksepeti’nin 6 bin işçisinin yüzde 40’ı Nakliyat-İş’e (Türkiye Devrimci Kara, Hava ve Demiryolu İşçileri Sendikası) üye olmaya çok yaklaştı.

Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, “Haftaya işçileri temsil etmek üzere resmi başvurumuzu tamamlayabiliriz” dedi.

Sendikaya üye olmak isteyen işçilerin sayısının da sürekli arttığı vurgulandı.

Küçükosmanoğlu, sendikalı olmaya hazırlanan çoğu işçinin yiyecek ve gıda teslimatı görevlerinde ve depolarda çalıştığını, işçilerin daha iyi çalışma koşulları ile maaş istediğini aktardı.

Yemek teslimatında Türkiye’nin bir numarası olan Yemeksepeti’ndeki sendikalaşma diğer online ticaret şirketlerinde de etkili olabilir.

Yemek Sepeti'nin CEO'su Nevzat Aydın ve Delivery Hero, konuyla ilgili Bloomberg’e yanıt vermedi.