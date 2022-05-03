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Ekonomi

Yemeksepeti Banabi'nin adı değişiyor

Banabi, artık Yemeksepeti Market ismiyle hizmet verecek

03 Mayıs 2022 13:58

Hızlı market alışverişi platformu Yemeksepeti Banabi, hizmetlerine Yemeksepeti Market olarak devam edecek.

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