Yemeklerden önce 2 bardak su içmek zayıflatıyor

T24- Amerika Birleşik Devletleri’nin Virjinya eyaletinde bilim adamların yaptığı araştırmaya göre günde üç kere yemeklerden önce içilen iki bardak su kilo vermeye yardımcı oluyor.



Araştırmalar suyun kalorisinin sıfır olmasına rağmen tok tuttuğunu ortaya koyuyor

55 ve 57 yaşları arasındaki iki ayrı gruptan oluşan yetişkinler ile 12 hafta süren çalışmalarda araştırmacılar yemeklerden önce su içen ve içmeyen gruplar arasında farklılıklar tespit etti. Her iki grup da düşük kalorili diet yiyecekler tüketti fakat sadece biri yemeklerden önce su içti. Su içen grubun araştırma sonucunda diğer gruba göre fazladan kilo verdiği gözlemlendi.

Araştırma ekibinde bulunan Prof. Brenda Davy suyun mideyi sıvı ile doldururken toklu hissi verdiğini ve kalorisiz olduğu için de zayıflamaya yardımcı olduğunu ve suyun zayıflamanın yanı sıra ciddi sağlık problemleri ile mücadelede de önemli rol oynadığını belirtti.

