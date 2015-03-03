Yemekler ve servis robottan

Çin özellikle teknolojik oyuncaklar söz konusu olduğunda oldukça ileride. Bunların faydalı ya da orijinal olup olmaması ise şu an için ikincil önemde. Robotlar restoranlarda sipariş almak gibi bazı basit işleri yapabiliyor.

Bu küçük insansı makineler hazır menüyü masaya getirmek için de oldukça uygun. Robotlar asla yorulmuyor. Şikayet etmeden yalnızca işlerini yapıyor olmaları da bir avantaj.

Robotlar yalnızca serviste değil mutfakta ocak başında da görev yapıyor. Ancak burada görev alanları pişirilmiş yemeklerin ısıtılmasıyla sınırlı. Yemeklerin hazırlanıp pişirilmesi ise bir insan meslektaşları tarafından üstleniliyor.

Başı, kolları ve ayakları yok

Tüm restoran robotları insan görünümlü değil. Bu makine daha çok amacına uygun bir görünümde: bir başı, kolları ya da ayakları yok. Ancak müşterilerin önüne çıkmadığı ve yalnızca mutfakta görev yaptığı için bu zaten önemsiz.

Eğlence için ise başka robotlar var, örneğin Şanghay yakınlarındaki Robot Restoranı'nda olduğu gibi. İnternetteki yorumlardan anlaşılan en azından eğlence yönünün başarıya ulaştığı. Bir müşteri "Yemekler işe yaramaz, eğlenceyi ise beğendim" diye yazarken, bir diğeri de bu restoranda asıl önemli olanın yemekler olmadığını belirtiyor.