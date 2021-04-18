Yemekhane ve fizik tedavi servisleri yoğun bakıma dönüştürülüyor

Koronavirüs salgını nedeniyle hastanelerin yoğun bakımı servisleri birçok yerde doldu. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde yemekhanenin, Bartın'da da fizik tedavi merkezinin yoğun bakıma dönüştürülmesi için ihaleler düzenlendi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, 60 yoğun bakım yatağı bulunan Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde yemekhanenin de 30 yataklı yoğun bakım ünitesine dönüştürülmesi için ihale düzenlendi. “Hastanemiz B Blok 6’ncı Kat Yemekhanesi ve Çevresinin 30 Yataklı Yoğun Bakım Ünitesine Çevrilmesi İşi” adı altında düzenlenen ihaleyi 1 milyon 770 bin TL’ye EKE Mimarlık ve Mühendislik Şirketi aldı. Şirketle hastane arasında 10 Mart tarihinde imzalanan sözleşmeyle tadilat işlerinin 90 günde tamamlanması gerektiği belirtildi.

Fizik tedavi servisi de yoğun bakıma dönüştürüldü

Bartın Devlet Hastanesi de “Fizik Tedavi Servisinin Birinci Basamak Yoğun Bakım Servisine Dönüştürülmesi İşi” adı altında 9 Mart’ta bir ihale düzenledi. İhale, 148 bin 700 TL’ye Akarsu Tesisat Isıtma Soğutma Teknik Medikal Gaz Sistemleri İnşaat Ve Elektrik Gıda İthalat Ve İhracat Ticaret Taahhüt Limited Şirketi’ne verildi. Şirketle hastane arasında 1 Nisan’da imzalanan sözleşmeyle fizik tedavi merkezinin 30 gün içerisinde yoğun bakım servisine dönüştürülmesi istendi.

Sadece bir şirketin katıldığı ihale, Kamu İhale Kanunu’nun kamuoyunda sıkça tartışılan 21/B maddesi uyarınca pazarlık usulüyle yapıldı.

Ankara'da kapanan hastaneler yeniden açılıyor

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi Eşbaşkanı Nazan Karacabey, Ankara Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla birlikte kapatılan hastanelerin, vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeniden devreye sokulduğunu belirterek şunları söyledi:

“Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla kapatılan Zekai Tahir Burak Hastanesi ile Numune Hastanesi’nin yeniden devreye sokulduğunu biliyoruz. Kapatılmaması için mücadele verdiğimiz bu hastaneler, önceki aylarda da artan vaka sayısı ve yoğun bakım ihtiyacı için kullanılmıştı. İbn-i Sina Hastanesi’nde de iki katın Covid-19 servisi olarak hazırlandığı söyleniyor. Ağır hasta sayısı artıyor ve buna paralel olarak Covid-19 klinik ve yoğun bakım sayısı artıyor.”