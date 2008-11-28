Yemekhane işgaline öğrencilerden destek

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampusu yemekhanesinde, işlerini kaybeden yemekhane işçilerinin sürdürdüğü işgale öğrenciler ve akademisyenler destek verdi. Eylemciler, rektörlüğün yeni anlaştığı yemek şirketinin eski işçileri işe almasını istedi.



Ankara Üniversitesi’nin Cebeci Kampusu içindeki yemekhanede 10 gün önce başlayan işgal sürüyor, İşgale giden süreç 2 ay önce Ankara Üniversitesi’nin anlaşmalı olduğu yemek şirketinin işçilerin maaşını vermemesiyle başladı.



İşten çıkarmalar da yaşanınca yemekhanede boykot başladı ve rektörlük yeni bir yemek şirketiyle anlaştı. Yeni şirket, mevcut işçilerin hepsini işe almayınca işgal başladı.



İşgale destek veren öğrenciler, “Bir haftayı aşan bir süredir burada işçilerle beraber sabahlıyoruz. Etkinlikler oluyor, aynı zamanda okulda diğer öğrencilerin haberinin olması için kamuoyu yaratmak için etkinlikler düzenliyoruz. Bugün onların bir sorunu olduğunda biz yardım ediyorsak, yarın öğrencilerin bir sorunu olduğunda onlar da bize yardım edecektir” dedi.



Siyasal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Metin Özuğurlu ise “Yıllardır tanıdığımız çalışan arkadaşlarımız işsiz kalmak istemiyorlar. Bu koşullarda bundan daha anlaşılabilir ne olabilir?” diye konuştu.



Rektörlük, yemek şirketiyle aralarındaki anlaşmanın taşeronluk değil hizmet alım sözleşmesi olduğunu belirterek yasal olarak bu sözleşmeye personele ilişkin bir hüküm koyma yetkilerinin olmadığını açıkladı.



