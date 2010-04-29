T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yemek yemeden su içmeden geçen 70 yıl

70 yılı aşkın süredir yemek yemediğini, su içmediğini söyleyen 83 yaşındaki Hintli yogi, durumunu merak eden doktorlar tarafından hastanede gözlem altına alındı.

29 Nisan 2010 03:00

T24- 83 yaşındaki yoginin 70 yıldır yemek yemediğini su içmediğini iddia etmesi doktorları şaşırttı. İddiayı incelemeye değer bulan doktorlar, Prahlad Jani adlı uzun sakallı yogiyi Ahmedabad hastanesinde bazı testlerden geçirecek.


Yoginin her anının kamera ile takip edileceğini belirten Ulusal Fizyoloji Enstitüsü Müdürü Dr. G. İlavazahagan, "Yapacağımız bu inceleme ve gözlemden, insanın içmeden yemeden nasıl hayatta kalabileceğine ilişkin bir işaret çıkacak mı, ona bakacağız..." dedi.


Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyette bulunan enstitünün müdürü, tahlil sonuçlarının; doğal afetlerde, çetin şartlar altında veya Ay ve Mars'a seyahat gibi uzun uzay seferlerinde hayatta kalma stratejisi hazırlanmasına katkıda bulunabileceği yorumunu yaptı.


Doktorlar, yaşlı yoginin manyetik rezonans (MR) filmlerini çekecek. Yoginin kalp ve beyin faaliyetleri elektrodlar takılarak izlenecek, ayrıca kan tahlilleri yapılacak. Bütün bunlar üç hafta kadar sürecek.


Dr. İlavazahagan, yoginin hastaneye yatırıldıktan sonra ağzına bir damla su almadığını, hiçbir şey yemediğini, bu nedenle tuvalete de gitmediğini söyledi.


Doktor, yogiyi ayakta tutan enerjiyi "MR" görüntüleme tekniği sayesinde anlamaya çalışacaklarını belirtti.


Hintli doktor, "Jani, enerji toplamak için meditasyon yaptığını söylüyor. Askerlerimiz meditasyon yapamaz, ama bu yöntemin insan bedenine etkisi hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyoruz" diye konuştu.


Yogiyi izleyen ekipten sinir uzmanı Sudhir Şah da Jani'nin odasına 24 saat aralıksız çalışan 2 kamera yerleştirildiğini, yoginin odadan çıktığında da yine seyyar kamerayla takip edildiğini anlattı.


Gujarat eyaletinde yaşayan yaşlı yogi, 8 yaşındayken bir "tanrıça" tarafından takdis edileli beri yiyip içmediğini söylüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24