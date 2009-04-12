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Yaşam

Yemek yedikleri lokantayı soymaya kalktılar

12 Nisan 2009 19:46




Gaziantep'te, yemek yedikleri lokantanın işletmecisini gasp eden 4 zanlı, lokantaya su almaya gelen polisler tarafından suçüstü yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, arkadaş oldukları belirtilen Hüseyin A, Bünyamin K, Barış G. ve Ali K, Ulaş Mahallesi'nde bir lokantada yemek yedi. Daha sonra zanlılardan Hüseyin A, üzerinde bulunan sallama tabir edilen döner bıçağıyla arkadaşlarının da yardımıyla lokantanın işletmecisini etkisiz hale getirdi.

Zanlılar, kasadaki paraları alıp kaçmaya çalışırken, lokantaya su almak için giren Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bir polis ekibiyle karşılaştı. Zanlılar ile polis ekibi arasında, kısa süreli itiş kakış yaşandı.

Olay yerine çağrılan takviye ekiplerle etkisiz hale getirilen 4 zanlı, gözaltına alındı. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlılardan Hüseyin A'nın üzerinde, olayda kullandığı bir döner bıçağı ile 6,5 gram esrar bulundu.

Emniyetteki işlemleri devam eden 4 zanlının, hırsızlık, adam yaralama ve ruhsatsız tabanca bulundurmak gibi çeşitli suçlardan sabıkaları olduğu öğrenildi.

Zanlıların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

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