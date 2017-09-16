Yemek siparişi veren turiste, "Birlikte pişirelim" teklifi

Ergün TOS/FETHİYE(Muğla), (DHA)- FETHİYE\'de butik otel işletmecisi 50 yaşındaki Filiz Almalı, Türk mutfağından yemek siparişi veren turistlere, yemeği birlikte pişirmeyi teklif ediyor. Teklifi kabul edip oklavayla hamur açan turistler, Türk mutfağını yakından tanıma fırsatı buluyor.

Fethiye\'nin Kayaköy Mahallesi\'nde turizmci Filiz Almalı tarafından işletilen \'Misafir Evi\' ilçede konaklayan turistlere, Türk yemeklerinin yapımını öğrenme imkanı sunuyor. Türk mutfağından oluşan menüden sipariş veren turistlere, isterlerse yemekleri kendi elleriyle yapabilecekleri söyleniyor. Teklifi kabul eden turistler, Almalı ile birlikte mutfağa girerek, hem yemek tarifini alıyor hem de yapımını uygulamalı öğreniyor.

OKLAVAYLA HAMUR AÇTILAR

Otelde konaklayan İngiliz psikolog 55 yaşındaki İan Richards ile emlak danışmanı 53 yaşındaki Jonny Wedgswy, sipariş ettikleri yemekleri kendi elleriyle yapmak istedi. Merak edip, kerevizli börek siparişi veren ikili, önce Almalı gözetiminde oklavayla yufka açtı. Daha sonra doğradıkları kerevizleri yufkanın içine yerleştirerek çiğ börekleri fırına sürdü. Pişirdikleri börekleri afiyetle yiyen ikili ayrıca pekmez yapımını öğrenmek için ayaklarıyla üzüm çiğneyip suyunu sıktı.

\"ÜLKELERİNDE AYNI YEMEKLERİ YAPIYORLAR\"

Kayaköy\'de 5 yıldan bu yana işletmecilik yapan Filiz Almalı, İngiltere, Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri\'nden turistleri ağırladığını söyledi. Sipariş veren turistlere geleneksel Türk yemeklerini öğretmek istediklerini anlatan Almalı, teklifi kabul eden turistlerle mutfağa girdiklerini kaydetti. Börek, baklava ve zeytinyağlı yemeklerin turistler tarafından daha çabuk öğrenildiğini aktaran Almalı, \"Ülkelerine gidinci yine mutfağa girip, aynı yemekleri yapıyor, görüntülerini bize gönderiyorlar. Bu durum beni çok mutlu ediyor\" dedi. Almalı, yapımını öğrettiği yemeklerin hikayelerini de turistlere anlattığını ekledi.

\"HİÇ YEMEK YAPMAMIŞTIM\"

Bugüne kadar hiç yemek yapmadığını anlatan Jonny Wedgswy ise \"Burada stresten uzak, harika bir tatil yapıyorum. Hiç yemek yapmayan bir kişi için Türk yemekleri oldukça zor. Ancak öğrendiklerimi İngiltere\'de tekrar ederek, Türk yemeklerinin lezzetini oradaki dostlarıma da tattıracağım\" dedi.

Tatil için Türkiye\'ye 27 yıldan bu yana geldiğini belirten İngiliz psikolog İan Richards ise \"Türk yemeklerini çok beğeniyorum. Bu nedenle her gelişimde yemek dersleri de alıyorum. Türk yemek kültürünü öğreniyorum. Burada herşey çok güzel\" diye konuştu.

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