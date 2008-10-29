Yemek saati işkenceye dönmesin

Öğün aralarında abur cubur tüketmek, öğün sırasında acelecilik veya duygusal bir sorun, yorgunluk, hastalık, sürekli ısrar, besinle ilgili bilinçaltında oluşmuş kötü anlar ve ödüllendirmeye dayalı teşvik, çocuklarda açlığı önleyen faktörler arasında sayılabilir. Milliyet Cafe’deki haberde iştahsızlık sorunu varsa, sakin ve güzel bir yemek ortamı sağlanması tavsiye ediliyor.Sofrada, çocuğunuza uygun araç-gereç kullanmak, besinleri iştah açıcı bir şekilde sunmaya özen göstermek, sevmediği besin üzerine yemek sırasında tartışmamak, yemek ortamının daha sakin ve güzel olmasını sağlayacaktır.Israr ve ödül vaat edilmesi kısa zamanda çözüm gibi görünse de uzun süreçte ve doğru yeme alışkınlığının kazandırılmasında durumu daha da kötüye götürecektir. Dengeli bir diyet hazırlayıp eğer 20 dakika içinde yemiyorsa önünden kaldırmak doğru bir hareket olacaktır.Çocuğunuzun beslenmesinden bir kişi sorumlu olmalı, diğerlerinin o kişinin ilkeleriyle tutarlı olması sağlanmalıdır. Ayrıca, ısrarla reddedilen besinleri çeşitli ürünlerle karıştırarak lezzetini değiştirmek ve tekrar sunmak da etkili bir yöntemdir.