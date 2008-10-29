T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Yemek saati işkenceye dönmesin

Çocuklar zaman zaman iştah kaybından kaynaklanan yetersiz beslenmeyle karşı karşıya kalır. Özellikle çocuklarda iştahsızlığın neden oluştuğunu incelemek gerek.

29 Ekim 2008 02:00

Çocuklar zaman zaman iştah kaybından kaynaklanan yetersiz beslenmeyle karşı karşıya kalır. Özellikle çocuklarda iştahsızlığın neden oluştuğunu incelemek gerek.

Çocuklarda demir eksikliği iştahsızlık yapıyor

Öğün aralarında abur cubur tüketmek, öğün sırasında acelecilik veya duygusal bir sorun, yorgunluk, hastalık, sürekli ısrar, besinle ilgili bilinçaltında oluşmuş kötü anlar ve ödüllendirmeye dayalı teşvik, çocuklarda açlığı önleyen faktörler arasında sayılabilir. Milliyet Cafe’deki haberde iştahsızlık sorunu varsa, sakin ve güzel bir yemek ortamı sağlanması tavsiye ediliyor.

İştahsızlık sorununu nasıl çözebilirsiniz?

Sofrada, çocuğunuza uygun araç-gereç kullanmak, besinleri iştah açıcı bir şekilde sunmaya özen göstermek, sevmediği besin üzerine yemek sırasında tartışmamak, yemek ortamının daha sakin ve güzel olmasını sağlayacaktır.

Israr ve ödül vaat edilmesi kısa zamanda çözüm gibi görünse de uzun süreçte ve doğru yeme alışkınlığının kazandırılmasında durumu daha da kötüye götürecektir. Dengeli bir diyet hazırlayıp eğer 20 dakika içinde yemiyorsa önünden kaldırmak doğru bir hareket olacaktır.

Çocuğunuzun beslenmesinden bir kişi sorumlu olmalı, diğerlerinin o kişinin ilkeleriyle tutarlı olması sağlanmalıdır. Ayrıca, ısrarla reddedilen besinleri çeşitli ürünlerle karıştırarak lezzetini değiştirmek ve tekrar sunmak da etkili bir yöntemdir.

ETİKETLER

anneçocuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24