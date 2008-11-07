Yemek odaları hakkında işe yarar fikirler

Yemek odaları için hem mobilya, hem de aksesuar seçerken göz önünde bulundurulması gereken pek çok nokta var. Yaptığınız seçimler hayat tarzınızı yansıtırken aynı zamanda ihtiyaçlarınıza da cevap verebilecek şekilde olmalıdır. Satın alma aşamasında dikkate alınması gereken anahtar faktörlerse odanın büyüklüğü, masanı n boyutları, evinizin tarzı ve aynı zamanda yeni bir yemek odasına ne kadar bütçe ayırabileceğiniz.



Odanın büyüklüğü



Öncelikle beğendiğiniz ya da satın almaya karar verdiğiniz masanın boyutları ve şeklinin yemek odası olarak ayırdığınız oda ya da alanın genişliği ile ne kadar uyumlu olduğundan emin olun. Standart olarak masa ile duvar arasında 1.2 metrelik bir boş alan olmalıdır. Ancak bu kadar büyük bir alan ayıramıyorsanız masa yüzeyini cam seçebilir, böylece mekânın olduğundan daha büyük görünmesini sağlayabilirsiniz.



Masayı hangi amaçla kullanacağınız da bir diğer önemli nokta. “Evde kaç kişi ne kadar sıklıkla bu masayı kullanacak” sorusunu kendinize sorun. Örneğin dört kişilik bir ailesiniz, fakat zaman zaman bu masada davetlilerinizi de ağırlamak istiyorsunuz bu durumda katlanabilir türden ya da açılır kapanır sistemli bir masa tercih edebilir ihtiyacınıza göre masayı uzatabilirsiniz.



Yemek masalarının genişliği de göz önünde bulundurulması gereken bir unsur. Servis kaseleri ve yemek tabaklarını düşünürsek genişliği minimum bir metre olabilecek bir masa tercih edebilirsiniz. Bu masa aynı zamanda self servis için de son derece uygundur. Böylece konuklarınız servis tabaklarına dilediği yemeği kendileri seçebilir.



İpucu: Davetlere çat kapı eklenen yeni konuklar için masanızın altında ekstradan birkaç tane daha tabure bulundurmanızda fayda var.



Aile dostu masalar



Ailece kullanacağınız bir masa için ilk etapta masanın kolay temizlenebilirliğine bakabilirsiniz. Vernikli yüzeyler kaygan bir zemin sağladığından temizlik açısından pratiktir. Yuvarlak köşeli masalar küçük çocuklu aileler için idealdir. Bunun dışında ahşap yüzeylerin bir artısı da parmak izlerini belli etmemesidir.



Küçük çocuklu ailelerde masa yüzeylerinin cam tercih edilmemesi tavsiye edilir. Bebeğiniz yemek yerken bir şeyler döktüğünde kumaş kaplı sandalyeler temizlik açısından zorluk yaratacağından döşemeli sandalyelerden kaçınıp bunun yerine sandalye örtülerini tercih edebilirsiniz. Böylece sandalyeleri giydirerek hem sıcak bir ortam yaratır, hem de temizlik açısından pratik bir yol izlemiş olursunuz.



Depolama



İster 60 m2’de ister 150 m2’de yaşıyor olun eşyalarınız için hiçbir zaman yeterli alanınız olmayacaktır. Bu nedenle yemek odası mobilyası satın alırken bile depolama çözümlerini göz önünde bulundurun. Örneğin gizli çekmece ya da raf üniteli masaları tercih edebilir, gerekli yemek aksesuarlarını evin daha başka alanlarını işgal etmeden buralarda gizleyebilirsiniz. İpucu: Raşı ya da çekmeceli masa satın alırken mutlaka bir sandalyeye oturup alttaki ünitelerin oturuş biçiminizi kısıtlamadığından, bacaklar için yeterli alan bıraktığından emin olun.



Masanın tarzı



Yemek odası için seçtiğiniz mobilya ve aksesuarların evin geri kalan bölümü ile bir ahenk sağlaması gerekir. Beğendiğiniz bir masayı koymak istediğiniz yeri düşünerek kafanızda canlandırın. Gerçekten oraya yakıştı mı? Mekânın geri kalan kısmı ile bir bütünsellik içinde mi? Öteki taraftan birbiri ile zıt tarzlarda görünen parçaları bir araya getirdiğinizde farklı bir şıklık yaratabilir, hatta evinize kendi dokunuşlarınızı katabilirsiniz.



Bütçe



Madalyonun bir de öteki yüzü var ki, o da yemek odası için gereken aksesuar ve masaların çok da ekonomik olmadığı. Pahalı ve şık bir yemek odasında karar kıldıysanız bu masayı ne kadar süre kullanacağınızı ve hangi ihtiyaçlarınıza cevap verebileceğini düşünün. Eğer sağlamlığı ve kalitesi su götürmez bir seçimse bütçenizi bu anlamda sonuna kadar kullanabilirsiniz. Ancak çocuklarınız ufaksa ve kısa zamanda masanız atölye masasına dönme riskini taşıyorsa o zaman cep dostu ve fonksiyonel bir masa tercih edebilirsiniz.