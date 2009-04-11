İki yeni dizi ve bir sinema filmiyle izleyenlerin karşısına çıkacak olan Fadik Sevin Atasoy hem yeni projelerini anlattı hem de pornografi ile erotizm hakkında ilginç tespitlerde bulundu. Atasoy şunları söyledi:



'Pornografi sadece film ya da televizyonda gösterilen bir şey değil. Pornografik yemek yemek var, pornografik konuşmak var, pornografik yaşamak var. Yani daha yüzeysel, daha kaba, daha tüketmeye yönelik...



Bir kere yemek kültüründe erotizm vardır. Her baharatın ayrı bir sebebi vardır insan için. Tarçın daha neşelidir gibi... Yemek yemenin de bir erotik tarafı vardır. Çıplak bir kadın görmektense farkında olmadan eteği sıyrılmış bir kadın görmek daha erotiktir.



Yaşamda da, diyaloglarda da erotizm tüketmeye değil de daha yaratıcı daha derin olmaya yönelik, daha keyif veren bir şeydir. '

