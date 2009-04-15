Yemek konusunda kaynanam haklı çıktı

Emre Altuğ, eşi Çağla Şıkel’in yemek yapma konusunda kendisini şaşırttığını söyledi.



Şıkel’in annesi Asuman Şıkel’le yaptıkları bir konuşmayı anlatan Altuğ, “Asuman Abla’ya ‘Yemek de yapamıyormuş’ dedim. ‘Yok, yok, yapabilir isterse’ dedi. ‘Tamam zaten aldık kızı artık’ dedim. Fakat sonradan gördüm ki gerçekten haklıymış. İlk defa bir şey deneyeceğim diyor ve pat diye bir yemek koyuyor ortaya. Hiç ilk defa yapmış gibi değil. Ne demek istediğini sonradan anladım Asuman Abla’nın. Hakikaten yeteneği var” dedi. Çağla Şıkel ise zamansızlıktan yemek yapamadığını, evdeki yardımcısıyla eşini doyurmaya çalıştıklarını söyledi.

