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Yaşam

Yemek ısmarlayıp tecavüz etmişler!

Bursa’da, kızlara yemek ısmarlayıp, uyuşturucu vererek tecavüz ettikleri ve pazarladıkları öne sürülen 15 kişi yakalandı.

11 Aralık 2009 02:00

Bursa’da, parçalanmış ailelerin kızlarına yemek ısmarlayıp, kıyafet aldıktan sonra uyuşturucu vererek tecavüz ettikleri ve pazarladıkları öne sürülen 15 kişi yakalandı

Polis, bir vatandaştan gelen ihbar üzerine yaptığı araştırmada 14-16 yaş arasındaki yedi kız çocuğunun bazı kişilerin cinsel saldırısına uğradığını ve para karşılığı pazarlandıklarını belirledi. Osmangazi ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde, yaşı küçük kızlarla birlikte şüpheli şahısları yakalayan polis, Aydın Kayır (29), Ramazan Yörüten (27), Mustafa Oba (34) ve Osman Özdemir’in (27) parçalanmış ailelerin çocuklarına kalacak yer temin ettikten sonra cinsel istismarda bulunduklarını, ormanlık alanda ve evlerde çektikleri iç çamaşırlı fotoğraflarıyla çocukları tehdit ettiklerini ortaya çıkardı.

Kız çocuklarını 30-40 TL’ye erkeklere pazarlayan şüphelilerin suçlarını itiraf etmesi üzerine istismarda bulundukları iddia edilen 12 kişinin de yakalanmasıyla, gözaltına alınan şüpheli sayısı 15’e yükseldi. Polis, çetenin kandırarak ve tehditle kullandığı yedi kızdan ikisinin daha önce yurtta kaldığını ancak kaçıp yanlarına geldiğini belirledi.

El bombalı fuhuş çetesi

Antalya’da, bir müşterisinin telefonunundan “157 İnsan Ticareti” hattını arayan bir kadının zorla tutulduklarını ve fuhuşa zorlandıklarını ihbar etmesi üzerine üç ayrı adrese eşzamanlı baskınlar düzenlendi. Dördü Türkmenistan, biri Azerbaycan uyruklu beş kadın ile bu kadınları erkeklere pazarladığı iddia edilen Hasan T., Akif E., Alaaddin E. ve İlayda A. adlı dört şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları evlerden birinde el bombası bulundu.

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