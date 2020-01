Yemek için her gün 2 kilometre yürüyorlar

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Ergani ilçesinde Fen Lisesi öğrencileri her gün öğle yemeği yemek için, 1 kilometrelik yolu yürüyerek Mola Gurani İmam Hatip Lisesi\'ne gidiyor. 1 kilometre gidiş, 1 kilometre dönüş olmak üzere her gün 2 kilometre yürüyen 180 öğrenci, kendi okullarında yemekhane yapılmasını istedi.

Ergani Fen Lisesi\'nde eğitim gören 180 öğrenci, öğle yemeği için her gün 1 kilometre uzaklıktaki Molla Gurani İmam Hatip Lisesi\'ne ait pansiyona giderek yemek yiyor. Yaklaşık 1 kilometre yürüyen ve yemek sonrası aynı yolu tekrar geri yürümek zorunda kalan 180 öğrenci, eğitim gördükleri okulun yemekhanesinin onarılarak yeniden hizmete açılmasını istedi. Okul yönetiminden çekindikleri için isimlerini vermek istemeyen öğrenciler, sabah erken saatlerinde eğitime başladıklarını ve öğlen yemeği için de gidiş-dönüş olmak üzere her gün 2 kilometre yürümek zorunda kaldıklarını belirterek, şunları anlattı:

\"Sabahın köründe kalkıp eğitim görüyoruz, öğlen yemeği geldiği zaman yola çıkıp yürümeye başlıyoruz. Yemeğimizi yedikten sonra tekrar sınıflarımıza geri dönüyoruz. Kış aylarında yağmur yağdığı zaman ne olacağız? Şimdiden bir çok öğrenci arkadaşımız soğuk kış günlerinde ya da yağışlı günlerde gitmeyeceğini söylüyor. Bu günlerde bile gitmeyenler var. 2 kilometre yürüyüş yoruyor. Akşam eğitim bittiğinde tekrar yola çıkıp Molla Gurani İmam Hatip Lisesi pansiyonunda kalıyoruz. Yetkililer okulumuzun yemekhanesini onarsınlar. Bu okulda yemekhane yapsınlar ve bizi bu eziyetten kurtarsınlar.\"

Öğrenci velilerinden Ahmet Kaya, çocuklarımız her gün gidiş-geliş 2 kilometre yol yürüdüklerini belirterek, şöyle konuştu:

\"Önümüz kış. Yarın yağmur, kar yağacak. Çocuklarımız nasıl gidecek? Allah korusun hasta olacak, kim bakacak onlara? Okulun yemekhanesini onarsınlar ya da oraya servis aracı çıkarsınlar. Çocuklarımız çok mağdurlar. Kaymakam bey ya da yetkililer çözüm bulsun.\"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Atabey da, okulun fiziki şartları nedeniyle yemekhaneyi yıkmak zorunda kaldıklarını belirterek, \"Okulumuzun yemekhanesini fiziki şarları nedeniyle yıkmak zorunda kaldık. Öğrencilerimizin mağdur olduğunu biliyoruz. Kış ayında yanında bulunan yatılı ilköğretim bölge okulunun yemekhanesine servisle göndereceğiz. Öğrencilerimiz bu kış ayında yürümeyecek\" diye konuştu.



