Yemek boykotuyla gelen zafer

Ankara Üniversitesi’ne (AÜ) yemek hizmeti veren şirkette işten çıkarılan işçilerin geri alınması talebiyle yapılan yemek boykotu sona erdi.



Ankara Üniversitesi'nin tüm yerleşkelerinde yemekhane işletmesini yürüten Tadal Catering adlı şirketin, 10 işçiyi işten çıkarması, işçileri rotasyona tabi tutmak istemesi ve son 2 aylık maaşlarını ödememesi nedeniyle, öğrencilerle akademik ve idari personel 25 Eylül'de Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde yemek boykotu başlattı. Boykot sürerken DİSK'e bağlı OLEYİS'te yapılan toplantıda, işçi ve öğrencilerin katılımıyla Ankara Üniversitesi Meclisi oluşturuldu. Yapılan değerlendirmelerin ardından boykot, 6 Ekim'den itibaren üniversitenin tüm fakültelerinde uygulanmaya başlandı.



Boykot sonuç verdi



Ankara Üniversitesi Meclisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ve yemek şirketi yetkilileri ile iki turlu görüşmenin ardından taleplerinin kabul edilmesi üzerine boykotu durdurma kararı alındığı belirtildi.



Açıklamada, kabul edilen talepler şöyle sıralandı:

"-Taşeron Tadal şirketinin işçilerin tamamını yeniden işe alması ve işsiz kaldıkları süredeki kayıplarının telafi edilmesi,

- İşçilerin sürgün edilmesine son verilmesi,

- İşçilere haftalık 45 saatlik çalışmanın dışında yaptıkları fazla mesai ücretlerinin verilmesi, zorla fazla mesai yaptırma uygulamasına son verilmesi,

- İşçilere yönelik küçümseyici ve onur kırıcı davranışlara son verilmesi,

- Bu yıl yapılacak yemek ihalesinin şartnamesinde, işçilerin iş güvencelerinin, ücretlerinin ve diğer haklarının güvence altına alınmasını düzenleyen maddelerin yer alması,

- Kaliteli, sağlıklı ve doyurucu yemek hizmeti verilmesi." (AA)

