Yemeğin tuzunu beğenmeyen eşini bıçakladı!

Bursa'da 46 yaşındaki Nazım T. ile 23 yaşındaki 'imam nikahlı' eşi Merve A. arasında çıkan 'yemeğin tuzu az' tartışması kavgaya dönüştü. Eşinin tepkisine öfkelenen Merve A. mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla Nazım T.'yi göğsünden yaraladı.
Gece saat 12.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Merve A.’nın hazırladığı yemeğin tuzunu az bulan Nazım T. eşini uyardı.
Bu nedenle çift tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma sırasında Nazım T. eşinin üzerine yürürken Merve A. mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla Nazım T.’yi göğsünden yaraladı.
Tedavi altına alınan Nazım T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan 1 çocuk annesi Merve A.’nın emniyetteki işlemleri sürerken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)