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Yaşam

Yemeğe yağ yerine kene ilacı kattılar

Bursa'da sıvı yağ yerine kene ilacı katılan yemekten yiyen aynı aileden 1'i çocuk 5 kişi, hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumu ağır.

20 Mayıs 2009 03:00

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde sıvı yağ yerine kene ilacı katılan yemekten yiyen aynı aileden 1'i çocuk 5 kişi, hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan 4 yaşındaki Büşra S.'nin tedavisi sürerken, 4 kişi taburcu edildi.

Yeşiller Köyü'nde oturan Filiz S. (31) eşi Ali S. (33) kızları Büşra S. (6), aynı evde oturan kayınpeder Ramazan S. (70) ve kayınvalide Naziye S. (60), sabaha karşı kusma ve ishal rahatsızlığı nedeniyle Orhaneli Devlet Hastanesi'ne geldi. Zehirlendiği belirlenen 5 kişi, ilk müdahalenin ardından Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada mideleri yıkanan ve serum takılan dört kişi taburcu edilirken, durumu ağır olan Büşra S., yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Yapılan incelemede, dün akşam yemek yapan Filiz S.'nin kene ilacını sıvı yağ sanarak yaptığı yemeğe katmasından dolayı zehirlenmelerin gerçekleştiği belirlendi. Orhaneli Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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