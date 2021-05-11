Yeme-içme yerlerinin çalışma saatinde değişiklik

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan karar doğrultusunda, artan Koronavirüs vakalarını düşürmek amacıyla uygulanan "tam kapanma", 29 Nisan saat 19.00'dan beri devam ediyor.

17 Mayıs 05.00'te sona erecek tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı bu dönemde, Ramazan Bayramı'nın birinci gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis şeklinde hizmet veren yeme-içme yerleri ile firmalar, ramazanın sona ermesiyle saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecek.

Bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatlerinde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bunların sadece ekmek satan bayileri ise gün boyunca hizmet vermeye devam edecek.