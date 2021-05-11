T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yeme-içme yerlerinin çalışma saatinde değişiklik

11 Mayıs 2021 15:16

İçişleri Bakanlığı'nın tam kapanmaya ilişkin olarak yayımladığı genelgesi gereği yeme-içme yerleri ile çevrimiçi yemek sipariş firmalarının çalışma saatinde 13 Mayıs Perşembe günü itibarıyla değişikliğe gidilecek.

yeme-içme yerleriyeme-içme yerleri saatramazanbayramramazan paket servis saatpaket yemek servisipaket yemek servisi kaça kadarpaket yemek servisi istanbulpaket yemek servisi ankara
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24