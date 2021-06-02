Yeme içme sektörü 21.00 sınırlaması ile pazar günü kapalı olmaya tepkili: Bilim Kurulu'nu affetmeyeceğiz

Haziran ayı itibariyle normalleşme tedbirleri kapsamında geçtiğimiz aya göre birçok yasağın esnetilmesine rağmen yeme içme sektöründe devam eden kısıtlamalara tepki gösterildi. Bilim Kurulu'nun kendilerine danışmadan aldığı kararların sektörü zora soktuğunu söyleyen işletme sahipleri, "Saat 21.00'de kapanmak demek akşam servisinin olmaması demek. Yani akıldışı bir yaklaşım" dedi. Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer de "Karar verilirken Bilim Kurulu'nun aşı konusunda ikna olmadığı söyleniyor. Bu kurul işin ekonomik boyutunu anlamıyor, 'Benim görevim insan sağlığı' diyor, anlıyoruz. Ama açık alanlarda yemek yemenin bulaşa etikisi ne ki? İnsanlar ya mekâna gelmeyip evde takılacaklar ya da mekândan çıkıp evde devam edecekler. Sektörümüz bu Bilim Kurulu'nu affetmeyecek" dedi.

Cumhuriyet'ten Alican Polat'ın haberine göre sektörün önemli zincir işletmelerinden BigChefs'in kurucusu Gamze Cizreli, "Bu karar bizi çok şaşırttı. Akşam yemek saatleri zaten 20.00'den sonra başlar. Restoranlar için çok büyük sıkıntı olacak. Ayrıca cumartesi açıkken pazar günü neden kapalı olduğumuzu da hiçbir şekilde anlayamadık" dedi.

Mekânların açık havalarda tam kapasite hizmet vermesi kararını beklediklerini söyleyen Cizreli, "Bizim beklentimizin aksine kapalı mekânlar da açıldı ama büyük belirsizliklerle açıldı. 'Kapalı alanda aynı masaya 2 kişi, açık alanlarda 3 kişi oturacak' deniliyor. Yani aynı aileden insanları nasıl ayrı masalara alacağız?" diye konuştu.

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer ise saat sınırlamasına tepki göstererek şunları söyledi:

"Karar verilirken Bilim Kurulu'nun aşı konusunda ikna olmadığı söyleniyor. Bu kurul işin ekonomik boyutunu anlamıyor, 'Benim görevim insan sağlığı' diyor, anlıyoruz. Ama açık alanlarda yemek yemenin bulaşa etikisi ne ki? İnsanlar ya mekâna gelmeyip evde takılacaklar ya da mekândan çıkıp evde devam edecekler. Sektörümüz bu Bilim Kurulu'nu affetmeyecek. Bu kararı hiçbir zaman anlayamayacağız. Bizimle hiçbir şekilde konuşmuyorlar. Açık alanda 3, kapalı alanda 2 kişi kararının mantığı nedir? Taksiye binseniz küçük arabada 5 kişi gelebilirsiniz ya da toplu taşımada iç içe gelebilirsiniz. Otelde aynı odada kalabiliyorsunuz ama restoranda aynı masaya oturamayacaksınız."

KÇÖ uzatılsın

Mekânların 24.00'e kadar hizmet verebilmesi ve pazar günleri de açılması talebini dile getiren Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl ise "Boşta duran milyonlarca insan işbaşı yaptı. Bizimle beraber bize mal ve hizmet üretenler de var hepimiz için sevindirici bir haber. Bunun yanında bir de aşılamada öncelik istiyoruz, biz de turizmci sayılırız bu detay atlanmamalı. Son olarak normal çalışma saatlerimize dönülmediği sürece kısa çalışma ödeneğinin de uzatılmasını talep ediyoruz" dedi.