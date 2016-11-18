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Yaşam

Yem vermek için gitti, bu manzarayla karşılaştı!

Kırıkkale'de bulunan bir mandırada, elektrik akımına kapılan 24 büyükbaş hayvan telef oldu

18 Kasım 2016 02:07

Kırıkkale'nin Sulakyurt İlçesi’ne bağlı Güzelyurt Köyü’nde besicilik yapan Mesut Karcı’nın mandırasında elektrik akımına kapılan 24 büyükbaş hayvan telef oldu.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre olay, Karcı'nın sabah saatlerinde yem vermek için gittiği mandırasında hayvanların yerde cansız yattığını görmesi üzerine ortaya çıktı. Mandıraya çağrılan veteriner hekimin yaptığı kontrolde 8 manda, 8 sığır ve 8 tosunun elektrik akımına kapılarak telef olduğu belirlendi.

Elektrik akımına kapılmışlar

Mandıra sahibi Karcı yaptığı açıklamada, 15 ay önce banka kredisiyle aldığı hayvanlarını kaybettiği için büyük üzüntü duyduğunu belirterek şöyle dedi:

"Mandıraya girdiğimde hayvanlarım yerdeydi ve titriyorlardı. Mandıra kapısı girişinde aydınlatmada kullanılan elektrik kablosu rüzgarın etkisiyle soyulmuş ve mandıra demirlerine, oradan da demir aksam olan oluklara sirayet etmiş. Hayvanlarım da mandıradaki direklere zincirlerle bağlı olduğu için elektik akımına kapılmış."

 

 

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