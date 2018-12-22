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Yaşam

Yem karma makinesine sıkışan iki çocuk yaşamını yitirdi

Çocukların cenazeleri, otopsi için bir hastane morguna kaldırıldı

22 Aralık 2018 23:19

Konya'da babalarının çalıştırdığı yem karma makinesine sıkışan iki çocuk yaşamlarını yitirdi.

Suriyeli iki kardeşin cenazeleri toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen anne, baba ve çiftlik sahibi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya'da yem karma makinesine sıkışarak yaşamını yitiren 2 ve 3 yaşlarındaki Suriyeli kardeşlerin cenazeleri defnedildi.

Merkez Karatay ilçesi Akbaş Mahallesi Kızılcakuyu yaylasındaki bir çiftlikte, babaları tarafından çalıştırılan yem karma makinesine sıkışarak yaşamlarını yitiren Selin (2) ile Memed'in (3) Konya Numune Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Cenazeler, yakınları tarafından teslim alınarak Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan baba Hasan Ramazan, anne Döne Abid ve çiftlik sahibi, ifade işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe gönderilen 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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