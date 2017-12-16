Yem karma makinesine düşüp, öldü

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR’da dengesini kaybedip, yem karma makinesine düşen 28 yaşındaki Emrah Gündüz, feci şekilde can verdi.

Merkeze bağlı Yazıköy\'de oturan evli ve 1 çocuk babası Emrah Gündüz, bugün saat 17.00 sıralarında evinin yanındaki ahırda traktör milinin hareket ettirmesiyle çalışan makinede yem karmaya başladı. Bu sırada dengesini kaybeden Emrah Gündüz, yem karma makinesine düştü.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Makinende sıkışan Emrah Gündüz\'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Gündüz’ün cesedi, morga kaldırıldı.

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