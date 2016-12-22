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Yaşam

Yem karma makinesine düşen çiftçi hayatını kaybetti

Denizli'nin Çameli İlçesi'nde yem karma makinesine düşen bir çiftçi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

22 Aralık 2016 01:23

Denizli'nin Çameli İlçesi'nde Kalınkoz Mahallesi İnpınarı Mevkii'nde Eski Kalınkoz Kalkınma Kooperatifi Başkanı Abdurrahman Çacur, bugün öğleden sonra hayvanlarına yem vermek için, yem karma makinesine saman attı. Bu sırada Çacur, dengesini kaybedip makinenin içine düştü.

Düşme sonucu 55 yaşındaki çiftçi ağır yaralandı. Çacur'un çığlıklarını duyan yakınları makineyi durdurarak 112 sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Çacur’u sıkıştığı yerden kurtararak, sağlık ekipleri teslim etti. 

Yapılan ilk müdahalenin ardından Çacur, Çameli Devlet Hastanesine oradan da Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çacur’a yapılan tüm müdahalelere yaşamını yitirdi.Çacur’un cenazesi yarın Kalınkoz Mahallesi mezarlığında defnedilecek.

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