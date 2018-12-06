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Yem karma makinesine düşen besici öldü

Hatice Ayşe AĞAOĞLU/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yem karma makinesine düşen besici Kadir Özekim (42), hayatını kaybetti

06 Aralık 2018 18:37

Hatice Ayşe AĞAOĞLU/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yem karma makinesine düşen besici Kadir Özekim (42), hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam ilçenin kırsal Demirdere Mahallesi’nde meydana geldi. Besicilik yapan evli ve 3 çocuk babası Kadir Özekim, hayvanlarına yem hazırlarken dengesini kaybedip, yem karma makinesine düştü. Özekim, olay yerinde yaşamını yitirdi. 
Hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınan Kadir Özekim\'in cenazesi,, bugün öğle vakti köy mezarlığında defnedildi.

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