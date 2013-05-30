'Yeltsin'in tank üzerindeki yiğitliğini, Önder dozer önünde gösterdi'

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, eski Rusya lideri Boris Yeltsin'in tankın üzerine çıkmasıyla, BDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in Taksim Gezi Parkı'nda dozerin önünde durmasını karşılaştırdı. Hakan, "Gerçi dozer yerine tankı tercih ederdik ama neyse idare edeceğiz artık" dedi.

Ahmet Hakan'ın yazısının "Yeltsin sırrı" başlıklı bölümü şöyle:

Yeltsin Sırrı

Tam 30 yıl milletçe...

Yeltsin gibi tankın üzerine çıkacak bir siyasetçi bekledik.

İstedik ki...

Tanklar sokağa çıktığında...

Bir yiğit siyasetçi ortaya atılsın ve tıpkı Rusya’da Yeltsin’in yaptığı gibi tankın üzerine çıkıversin.

Olmadı, olamadı.

Yeltsin imrenmesi içinde helak olduk gittik...

*

Ve fakat...

İşte bakın:

Tankın üzerine çıkan bir siyasetçimiz olmadı ama dozerin önünü kesen bir siyasetçimiz oldu.

Taksim Gezi Parkı’na yapılacak AVM için dozerler harekete geçince...

Sırrı Süreyya Önder, bir Yeltsin tavrıyla atılıverdi dozerin önüne...

“Beni çiğnemeden giremezsiniz buraya” dedi.

“Ağaçları kesmeden önce beni kesmeniz lazım” dedi.

Dozerler durdu... Milim adım atamadı.

Böylece bizim de bir Yeltsin’imiz oldu.

*

Gerçi dozer yerine tankı tercih ederdik ama neyse idare edeceğiz artık.