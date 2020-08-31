Yellowstone Ulusal Parkı uyardı: Çiftleşme döneminde geyiklerin yoluna çıkmayın

ABD'de Yellowstone Ulusal Parkı yetkilileri, başlayan Kanada geyiklerinin çiftleşme sezonuna karşı ziyaretçileri uyardı. Ziyaretçilere, dişileri etkilemek için agresif tavırlar gösteren erkek geyiklerin yoluna çıkmamaları söylendi.

CNN'de yer alan habere göre, geyiklerin Eylül başı Ekim ortası boyunca süren çiftleşme sezonu boyunca erkek geyikler dişileri etkilemek için agresif tavırlar sergileyebiliyor ve diğer erkek geyiklerle dişiler için kavga edebiliyor.

Yellowstone Ulusal Parkı, Twitter hesabından iki geyiğin kavga ettiği bir video paylaşarak ziyaretçileri uyardı. Ulusal Park, daha önce parka gelen ziyaretçilerin erkek geyikler tarafından ciddi bir şekilde yaralandığını hatırlattı. Ziyaretçilere, Kanada geyiklerinden uzak durmaları, fark edildiklerinde hızlıca yol değiştirip kendilerine bir sığınak bulmaları uyarısı yapıldı.