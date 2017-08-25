T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Yellen'ın konuşmasıyla dolar 3.47 liranın altına indi, Borsa Endeksi 110 bini aştı

İstanbul, 25 Ağustos (DHA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın merkez bankaları toplantısındaki konuşmasında "faiz artışına değinmediği" konuşmasının ardından dolar 3

25 Ağustos 2017 20:20

İstanbul, 25 Ağustos (DHA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen\'ın merkez bankaları toplantısındaki konuşmasında \"faiz artışına değinmediği\" konuşmasının ardından dolar 3.47 liranın da altına gerilerken, Borsa İstanbul Endeksi yeniden 110 bin puanı aştı.
Yellen, ABD\'nin Wyoming eyaletindeki Jackson Hole\'da dün başlayan yıllık merkez bankaları toplantısındaki konuşmasında, para politikalarına hiç değinmeden, finansal düzenlemelerde değişikliklerin \"ılımlı tonda\" olması gerektiğini vurguladı.
Yellen\'ın konuşması öncesinde 3.47 - 3.48 lira aralığında hareket eden dolar, 3.4666 liraya kadar çekilirken, euro 4.11 - 4.12 lira aralığındaki düzeyini korudu.
Dolarda yaklaşık 1.5 kuruşluk gerileme yaşanırken, Borsa İstanbul Endeksi, dünkü kapanışa göre yüzde 0.74 artışla 110 bin 065 puana kadar çıktı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ağustos DHAABD Merkez Bankası Fed Başkanı Janet YellenBorsaEndeksiYellen ABD WyomingJackson HoleYellenDolarda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24