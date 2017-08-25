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Ekonomi

Yellen'ın konuşmasıyla dolar 3.45 liranın altını gördü, Borsa Endeksi 110 bini aştı (2)

(Piyasa gelişmeleriyle güncellendi) İstanbul, 25 Ağustos (DHA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın merkez bankaları toplantısındaki konuşmasında "faiz artışına değinmediği" konuşmasının ardından dolar 3

25 Ağustos 2017 21:36

(Piyasa gelişmeleriyle güncellendi)
İstanbul, 25 Ağustos (DHA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen\'ın merkez bankaları toplantısındaki konuşmasında \"faiz artışına değinmediği\" konuşmasının ardından dolar 3.45 liranın da altına gerilerken, Borsa İstanbul Endeksi yeniden 110 bin puanı aştı.
Yellen, ABD\'nin Wyoming eyaletindeki Jackson Hole\'da dün başlayan yıllık merkez bankaları toplantısındaki konuşmasında, para politikalarına hiç değinmeden, finansal düzenlemelerde değişikliklerin \"ılımlı tonda\" olması gerektiğini vurguladı.
Yellen\'ın konuşması öncesinde 3.47 - 3.48 lira aralığında hareket eden dolar, 3.4497 liraya kadar indikten sonra 3.45 - 3.46 lira aralığına döndü. Euro da parite etkisiyle 4.11 - 4.12 lira aralığından 4.10 lira düziyine geriledi.
Dolarda yaklaşık 2.5 kuruşluk gerileme yaşanırken, Borsa İstanbul Endeksi, dünkü kapanışa göre yüzde 0.74 artışla 110 bin 065 puana kadar çıktıktan sonra haftanın son gününü, dünkü kapanışa göre yüzde 0.55 artışla 109 bin 755 puandan kapattı.

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