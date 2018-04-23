Yelkovan kuşları balıkçı oltalarında

Cansel KİRAZ- Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA) YELKOVAN kuşları, yaşamlarının büyük bir kısmını denizde geçiren deniz kuşları olarak biliniyor. Avlanmak için denize dalan kuşlar, kıyıdaki balıkçıların oltalarına takılıyor. Olta iğneleri ile yaralanan yelkovan kuşları, kuş gözlemcileri ve bazı balıkçıların çabalarıyla kurtarılmaya çalışılıyor.

Denizin hemen üzerinde, kanatları suya değecek kadar yakın hareket eden yelkovan kuşları Akdeniz Havzası\'ndan Karadeniz’e doğru göç ederken İstanbul ve Çanakkale Boğazı\'nda görülüyor. Hafta sonu Arnavutköy Sahili\'nde de yoğun bir şekilde görülen kuşlar çok sayıda balıkçının oltasına takılarak yaralandı.

AĞLARA VE OLTAYA TAKILIYORLAR

Çevre Bilimci ve yazar Nükhet Barlas, yelkovan kuşlarının normal şartlarda Boğaz\'da küçük sürüler halinde ve çok hızlı geçtiğini söyledi. Kuşların bahar aylarında bir araya geldiğini belirten Barlas, \"Geçen yıl Garipçe açıklarındaydılar. Kıyıya kadar geldiler, orada böyle bir balıkçı sorunu olmadığı için problem yaşanmadı. Ağlara takılıyorlar, oltalara takılıyorlar. Elimizden geldiği kadar kurtarmak için yardım etmeye çalıştık. Bu kuşlar koruma altındaki türler. Akdeniz Bölgesi\'nde olan bir yelkovan türü bu. Akdeniz ile Karadeniz arasında hızla gidip geliyor. 2014 yılında 90 bin tane sayılmış. Buradaki bir zarar bütün küresel nüfusu etkileyebiliyor. Milli Parklar, Orman Bakanlığı, Beşiktaş Belediyesi Zabıtası koştu sağ olsunlar ama hafta son ve tatile denk geldiği için balık tutmayı yasaklayamadılar. Umarım acil eylem planları olur bu tür durumlar için\" dedi.

Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevlileri ise Arnavutköy Sahili\'nde yelkovan kuşlarının oltaya takılması halinde kurtarmak ve denize salmak için tedbir amaçlı bekliyor.

MÜDAHELE EDERKEN DİKKATLİ OLMAK GEREKİYOR

Doğa Derneği Gönüllüsü Uygar Özdemir, yelkovan kuşlarının hafta sonu avlanma amaçlı daldıkları sırada balıkçıların oltalarına takıldığını ve 15-20 kadar kuşun kurtarıldığını aktardı. Uygar Özdemir, balıkçılara kuşların anlatıldığını ve balıkçıların da kurtarma çalışmalarının bir parçası olduğunu ifade etti. Özdemir, yelkovan kuşlarının nasıl kurtarılması gerektiği ile ilgili, \"Kanatları çok önemli, kanatlarındaki tüylerde zarar olursa uçmaları ve denge sorunları ortaya çıkıyor. Bu da kuşun yaşayamaması demek. Hayati noktalarına iğne saplanmışsa çok dikkat ediyoruz\" diye konuştu.

Arnavutköy Sahili\'nde sabah saatlerinde balık tutan Caner İnce ise,\" Saat 7 gibi yelkovan kuşlarından bir tanesi takıldı. Kuşu kurtardım ve denize tekrar bıraktım\" dedi.

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