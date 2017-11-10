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Yelkenli yatta 65 kaçak yakalandı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'dan yelkenli tekneyle Yunan adalarına geçmeye çalışan 65 kaçak ile 3 organizatör, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı

10 Kasım 2017 20:07

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'dan yelkenli tekneyle Yunan adalarına geçmeye çalışan 65 kaçak ile 3 organizatör, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.
Güllük Körfezi Gündoğan açıklarında devriye görevindeki sahil güvenlik ekipleri, bu sabah, Yunan adalarına doğru yol alan kaçakların bulunduğu yelkenli tekneyi durdurdu. Yapılan kontrolde, teknede bulunan 65 Suriyeli ile 3 organizatör yakalandı. Organizatörlerden 2\'sinin Rus, diğerinin Ukraynalı olduğu belirtildi. Kaçakların Kilimli adasına gitmek için kişi başı 2 bin dolar ödedikleri ortaya çıktı. Yakalanan organizatörler, Güllük jandarmasına teslim edildi. Organizatörlerin ifadesinin devam ettiği belirtildi. Kaçaklar ise Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

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