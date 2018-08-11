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Yelkenli ile 6 yıldır dünya turunda olan doktor çift, Seferihisar'da

İZMİR, (DHA)- DENİZ sevdalısı tıp doktorları Prof

11 Ağustos 2018 20:03

İZMİR, (DHA)- DENİZ sevdalısı tıp doktorları Prof. Dr. Selim Yalçın ve Prof. Dr. Nadire Berker Yalçın, 14 metre boyundaki yelkenli tekneleri Keyif\'le çıktıkları dünya turundan döndü. Dünyayı dolaşan çift, yurda dönüşte ilk olarak İzmir\'in Seferihisar ilçesine geldi.
Seferihisar Sığacık\'taki marinaya gelişlerinde sıcak bir şekilde karşılanan Prof. Dr. Selim Yalçın ve Prof. Dr. Nadire Berker Yalçın, 6 yıl süren yelkenle dünya turunun ardından duygulandı. Hedefleri dünyayı geze geze yaşamak, gezegenin her yerindeki kıyıları tanımak olan çift, köklerini de unutmadan, aile ziyareti için zaman zaman Türkiye\'ye geliyor. Ancak Yalçın çfti, 6 yıldır ilk defa tekneyle Türkiye\'ye geldi.
Okyanuslara alışkın Yalçın çifti, Cebelitarık\'tan girdikten sonra rüzgarın sert tokadını yediklerini, özellikle Ege Denizi\'nde zorlandıklarını anlattı. Seferihar\'daki marinaya ulaştıklarında rahat bir nefes aldıklarını söyleyen Nadire Berker Yalçın, karşılaştıkları sıcak karşılamadan çok etkilendiklerini belirterek, \"Gözyaşlarımı tutmakta zorlandım\" dedi.
Hayatlarının 20 yılını sakat çocuklara ve bedensel engellilere adayan ortopedi uzmanı Prof. Dr. Selim Yalçın ve fizik tedavi uzmanı Prof. Dr. Nadire Berker, uğradıkları yerlerde yerel halkın ve denizcilerin sağlık sorunlarıyla da ilgilendi.
Prof. Dr. Selim Yalçın ve Prof. Dr. Nadire Berker Yalçın, şimdilerde Keyif adlı tekneleriyle bir süre Seferihisar Sığacık\'ta kalacak.

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