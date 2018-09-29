Yelkenler İstanbul Boğazı'nda açıldı

İSTANBUL / DHA

İstanbul Boğazı\'nı yelkenliler süsledi.

Bu yıl 17.\'si düzenlenen Turkcell Platinum Bosphorus Cup yelken yarışları kalabalık bir seyirci topluluğunun önünde start aldı. Boğaz, tüm renkleri ve ihtişamıyla yelkenlilerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Yaklaşık 10 ülkeden 800 yelkencinin mücadele ettiği yarışa, sahile akın eden İstanbullular yoğun ilgi gösterdi.

Boğaz\'a Dolmabahçe üzerinden giriş yapan yelkenliler Beşiktaş\'ta Dolmabahçe Sarayı\'nın önünden \'saat 12.00de start aldılar. Yelkenliler, Çırağan Sarayı\'nın önünden geçip, Anadolu Hisarı şamandırasından dönüşlerini gerçekleştirdiler. Dünyanın dört bir yanından gelen yelkenler, bu keyifli ve mücadele dolu günün finişini Çırağan Sarayı önündeki hatta yaptılar.

ŞAMPİYON YARIN BELLİ OLUYOR

Turkcell Platinum Bosphorus Cup\'ın ikinci ve son günü ise yarın koşulacak. Yelkenciler Caddebostan\'da koşulacak yarışla mutlu sona ulaşabilmek için kıyasıya mücadele edecek. Yarışlar sonunda şampiyonluğu elde eden ekip 2004 yılında ünlü tasarımcı Can Yalman tarafından tasarlanan, gümüş Bosphorus Cup Döner Trofe Kupası\'na bir yıl boyunca sahip olma hakkına sahip olacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yarışlardan görüntüler

- Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)