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Spor

Yelkende büyük işbirliği

İZMİR, (DHA) TÜRKİYE Yelken Federasyonu ile Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) arasında yelken sporunun yaygınlaşması, performans sporcularının akademik ve bilimsel açıdan desteklenmesi, yelkenin geliştirilmesi için ortak projeler üretilmesi ve desteklenmesi

21 Şubat 2018 15:46

İZMİR, (DHA)

TÜRKİYE Yelken Federasyonu ile Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) arasında yelken sporunun yaygınlaşması, performans sporcularının akademik ve bilimsel açıdan desteklenmesi, yelkenin geliştirilmesi için ortak projeler üretilmesi ve desteklenmesini amacıyla protokol imzalandı.
İmza törenine Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak ve DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik katıldı. Özlem Akdurak, törende yelkenle ilgili önemli ortak çalışmalara imza atmayı planladıklarını belirterek, \"Dokuz Eylül Üniversitesi, hem İzmir\'in hem de Türkiye\'nin gözbebeği. İşbirliğimiz, yelken sporunun gelişmesi için elimizi güçlendirecek. Üniversitemizin bilimsel katkısı, başarılarımızın artmasını sağlayacak\" dedi.
\"2020 Tokyo Olimpiyatları\'na madalya umuduyla gidiyoruz\" diyen Başkan Akdurak, \"Zor bir yol ancak başaracağımıza olan inancımız tam. Sadece denizde değil, karada da bilimsel, bilinçli ve dünyada rekabet edebilir çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bu noktada Dokuz Eylül Üniversitesi\'nin katkısı çok çok kıymetli. Destek veren herkese teşekkür ederim\" diye konuştu.
Prof. Dr. Erdal Çelik ise bilimsel desteğin yanı sıra ortak projelerin üretilmesi noktasında da destek vereceklerini kaydetti.
Çelik \"Yelken Federasyonu\'nun denizle ilgili sporların aktif şekilde yapılması konusunda bizimle çalışma isteği nedeniyle mutlu olduk. Yelken sporunun yapılması için kentimiz çok müsait olanaklara sahip\" şeklinde konuştu.

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